EstreiasVerityEUA, 2026. Direção de Michael Showalter. Com Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Suspense/Drama, 1h57. 16 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 1, XD, leg., às 15h30 e 21h20. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 13h e 20h45 (exceto segunda e quarta); na segunda, dubl., às 12h15 e 20h30; e na quarta, dubl., às 16h35 e 22h. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 19h25 (exceto sábado, domingo e quarta; sábado e domingo, às 17h40; e na quarta, às 19h35). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 19h e 21h40 (sábado e domingo, às 19h15 e 22h). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 22h30. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 17h e 19h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h e 18h (sábado e domingo, às 16h20 e 19h). Cinemark Passeio 3, dubl., às 13h45, 17h10, 20h e 22h40 (sábado e domingo, às 14h20, 17h10, 20h e 22h40). Cinemark Passeio 4, XD, dubl., às 12h30 (exceto domingo), 15h40, 18h30 e 21h20. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 19h e 21h30. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 15h30, 18h e 20h30. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Cinépolis Cerrado 5, MacroXE, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. CineMais Bougainville 3, dubl., às 15h45 e 18h50. CineMais Bougainville 4, VIP, leg., às 16h30 e 21h45. CineMais Portal Norte 3, dubl., às 15h45, 18h30 e 21h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 15h45, 18h30 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h25, 18h30 e 21h. Aurum Oscar Niemeyer 1, leg., às 14h50 e 19h20; e dubl., às 17h05 e 21h35. Aurum Oscar Niemeyer 2, leg., às 21h15. Buriti 3, dubl., às 21h20. Buriti 5, dubl., às 16h45 e 19h15 (sábado e domingo, extra às 14h20); na quinta, sábado, segunda e quarta, dubl., também às 21h40; e na sexta, domingo e terça, leg., às 21h40. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h15; e leg., às 21h45. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Adaptação do best-seller de Colleen Hoover. Uma escritora com graves problemas financeiros aceita a proposta de concluir uma série literária deixada incompleta por uma autora renomada que sofreu um acidente grave. Ao se hospedar na casa da família para analisar suas notas, ela encontra uma autobiografia inédita com confissões arrepiantes sobre perdas e segredos do passado.\tDiggerEUA/México, 2026. Direção de Alejandro G. Iñárritu. Com Tom Cruise, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed. Comédia Dramática, 2h09. 14 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 1, XD, leg., às 18h20 (na segunda, extra às 12h30). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 11h15 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 17h20. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 22h30. Cinemark Passeio 4, XD, dubl., às 12h40 (somente domingo). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h, 17h30 e 20h30 (sábado e domingo, às 11h, 14h, 17h20 e 20h30). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h30 e 21h10. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 19h30 e 22h10. CineMais Bougainville 1, leg., às 14h. CineMais Bougainville 2, dubl., às 18h30; e leg., às 21h20. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 20h45. Aurum Oscar Niemeyer 2, leg., às 18h50. Buriti 2, dubl., às 14h15 (somente sábado e domingo). Buriti 4, dubl., às 16h15, 18h50 e 21h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h25 e 19h10; e leg., às 21h50. Comédia satírica comandada por Alejandro G. Iñárritu. O empresário mais poderoso do planeta vê seu conglomerado tecnológico desencadear um colapso ecológico em escala global. Para evitar a ruína de sua imagem pública e de seus negócios, ele trama uma mirabolante farsa midiática para convencer a opinião pública de que é o único capaz de salvar o mundo.\tGalinha Pintadinha - O FilmeBrasil, 2026. Direção de Juliano Prado e Marcos Luporini. Animação/Infantil, 1h23. Livre. Cinemark Flamboyant 2, às 15h45 e 18h (exceto segunda e quarta; na segunda, às 15h e 17h40; e na quarta, às 12h e 14h30). Cinemark Flamboyant 4, às 14h10 e 16h20 (sábado e domingo, às 14h15 e 16h20; na segunda, às 14h10 e 16h30). Cinemark Flamboyant 7, às 13h40 (sábado e domingo, às 13h30). Cinemark Flamboyant 8, às 12h15 e 14h50 (na segunda, às 12h15 e 14h30). Cinemark Passeio 2, às 12h15 e 14h40. Cinemark Passeio 6, às 13h30 e 16h (sábado e domingo, às 11h30, 13h45 e 16h). Kinoplex Goiânia 2, às 12h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 13h50 e 15h50 (exceto domingo; no domingo, às 16h15). Cinépolis Cerrado 3, às 14h30, 16h45 e 19h. Cinépolis Cerrado 4, às 13h10 e 15h30. CineMais Bougainville 2, às 14h20 e 16h20. CineMais Portal Norte 1, às 14h e 16h. CineMais Portal Sul 4, às 14h e 16h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 14h20. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 17h25 (somente sábado e domingo). Buriti 1, às 15h30, 17h15 e 19h (sábado e domingo, extra às 13h45). Buriti 3, às 14h30 (exceto sábado e domingo). Cineflix Aparecida 2, às 13h30, 15h25, 17h20 e 19h15. Cineflix Aparecida 3, às 14h (somente sexta-feira). Estreia do clássico infantil nas telonas. Na charmosa Vila das Galinhas, todos vivem amedrontados pelo Gavião das montanhas. Prestes a ter seu primeiro filhote com o Galo Carijó, a Galinha Pintadinha tem seu ovo trocado por engano com o do temido predador, partindo em uma corajosa jornada cheia de cantigas para resgatar o Pintinho Amarelinho.\tA Queda 2: No LimiteEUA, 2026. Direção de Michael Spierig e Peter Spierig. Com Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney. Aventura/Suspense, 1h37. 14 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h30 e 20h10 (na segunda, às 14h45 e 20h10). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 17h e 21h45. Buriti 6, dubl., às 17h45 e 19h45. Sequência do suspense de sobrevivência nas alturas. Em luto pela morte da irmã no primeiro filme, Jax decide superar o sofrimento realizando uma escalada radical nas passarelas suspensas do Monte Kwan, na Tailândia. Uma derrocada de rochas destrói a base de segurança, deixando as alpinistas presas a centenas de metros do solo em uma corrida contra a gravidade.\tProtocolo de ExtermínioEUA, 2026. Direção de Adam Wingard. Com Adria Arjona, Alex Pereira, Dan Stevens. Ação/Suspense, 1h30. 18 anos, dublado. Cinemark Passeio 1, dubl., às 12h45 e 21h (sábado e domingo, às 14h e 22h). Uma ex-atiradora militar de elite tenta levar uma rotina anônima e pacífica ao lado de sua filha pequena em uma cidade remota. O sossego é violentamente interrompido quando um esquadrão de soldados modificados geneticamente ataca a região, forçando-a a usar todo o seu treinamento para proteger a menina.\tEm cartazMinha Melhor Amiga Brasil, 2026. Direção de Susana Garcia. Com Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Giulia Benite, Gabi Amaral. Comédia, 2h00. 12 anos. Cinemark Flamboyant 3, às 12h (exceto sábado, domingo e segunda; sábado e domingo, às 11h; na segunda, às 12h30). Cinemark Flamboyant 5, às 14h e 19h (somente sábado e domingo); na segunda, às 13h e 15h45; e na quarta, às 13h e 18h. Cinemark Flamboyant 7, às 21h. Cinemark Passeio 2, às 16h50, 19h40 e 22h20 (na segunda, às 16h50, 19h30 e 22h25). Cinemark Passeio 3, às 11h15 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 3, às 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15. Cinépolis Cerrado 2, às 13h30, 16h, 18h45 e 21h30. CineMais Bougainville 5, VIP, às 15h30, 18h20 e 21h10. CineMais Portal Norte 2, às 15h30, 18h15 e 21h. CineMais Portal Sul 3, às 15h30, 18h15 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, às 16h15. Aurum Oscar Niemeyer 2, às 16h30. Buriti 2, às 16h55 e 19h20. Buriti 6, às 21h45. Cineflix Aparecida 1, às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Duas amigas de infância sentem a partida de suas filhas adolescentes para um intercâmbio de estudos em Portugal. Inconformadas com o vazio e a saudade, elas decidem viajar escondidas pela Europa, encarando situações hilárias e redescobrindo o valor de sua antiga amizade.\tCoração SelvagemEUA, 2026. Direção de David Ayer. Com Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe. Ação/Aventura, 1h41. 14 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 20h30 (exceto sábado, domingo, segunda e quarta; sábado e domingo, às 11h30 e 21h45; na segunda, às 22h; e na quarta, às 20h40). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 16h e 18h40. Cinemark Passeio 7, dubl., às 12h, 16h35 e 19h (exceto sábado, domingo e segunda; sábado e domingo, às 11h, 16h35 e 19h15; na segunda, às 12h, 16h35 e 22h10). Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h40 e 16h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 18h e 20h30. CineMais Bougainville 3, dubl., às 21h30. CineMais Bougainville 4, VIP, leg., às 14h e 19h15. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 14h45 (exceto domingo). Buriti 2, dubl., às 14h50 (exceto sábado e domingo). Buriti 3, dubl., às 19h10 (sábado e domingo, às 14h10 e 19h10). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h50 e 17h05. Um sobrevivencialista recluso e seu fiel cão de guarda vivem em isolamento na natureza implacável do Alasca. Quando criminosos fortemente armados invadem suas terras, ele precisa utilizar táticas extremas de guerrilha e sobrevivência para enfrentar os inimigos.\tResident EvilEUA, 2026. Direção de Zach Cregger. Com Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis. Terror/Ficção Científica, 1h33. 18 anos, dublado e legendado. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 22h10 (exceto sábado, domingo, segunda e quarta; sábado e domingo, às 20h30; na segunda e quarta, às 22h15). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 15h15 (exceto sábado, domingo, segunda e quarta; sábado e domingo, às 16h40; e na quarta, às 15h45). Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h15 e 20h45 (sábado e domingo, às 18h10 e 20h50). Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h20 (exceto sábado e domingo; sábado e domingo, às 13h30). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 14h20 e 19h10. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 14h15 e 19h20. CineMais Portal Norte 1, dubl., às 21h40. CineMais Portal Sul 4, dubl., às 21h40. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h45. Aurum Oscar Niemeyer 1, dubl., às 13h. Buriti 2, dubl., às 21h45. Buriti 6, dubl., às 15h50. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h10. Bryan, um jovem motorista encarregado de entregar suprimentos hospitalares, vê-se preso em meio a um surto biológico devastador e precisa escapar de criaturas mutantes e horrores mortais espalhados pelas ruas.\tHomem-Aranha: Um Novo DiaEUA, 2026. Direção de Destin Daniel Cretton. Com Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal. Ação/Aventura, 2h25. 12 anos, dublado. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 12h30 e 17h35 (exceto sábado, domingo, segunda e quarta; na segunda, às 18h40). Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h (somente segunda-feira). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 17h45 (exceto domingo; no domingo, às 18h10 e 21h). Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 13h15 e 16h15. Aurum Oscar Niemeyer 1, dubl., às 10h25 (somente sábado e domingo). Buriti 3, dubl., às 16h20. Vivendo no anonimato e apagado da lembrança de todos que amava, Peter Parker patrulha Nova York como um herói solitário, tendo que lidar com o peso do isolamento e novas facções criminosas que ameaçam a metrópole.\tVingadores: Ultimato EncoreEUA, 2019/2026. Direção de Anthony Russo e Joe Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson. Ação/Aventura, 3h05. 12 anos, dublado. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 15h (exceto sábado, domingo e segunda; sábado e domingo, às 13h45; na segunda, às 15h10). Cinemark Passeio 7, dubl., às 21h40 (exceto segunda). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 21h. CineMais Bougainville 1, 3D, dubl., às 16h50 e 20h40. CineMais Portal Norte 1, 3D, dubl., às 18h. CineMais Portal Sul 4, 3D, dubl., às 18h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 19h20. Aurum Oscar Niemeyer 2, dubl., às 11h10 (somente sábado e domingo). Buriti 1, dubl., às 20h45. Versão estendida em relançamento comemorativo. Após os acontecimentos dramáticos de “Guerra Infinita”, os heróis remanescentes unem esforços para tentar desfazer as consequências das ações de Thanos e salvar o universo.\tA Ilha EsquecidaEUA, 2026. Direção de Joel Crawford e Januel Mercado. Animação/Aventura, 1h49. 10 anos, dublado. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 12h. Cinemark Passeio 1, dubl., às 11h30 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 17h (exceto sábado e domingo). Buriti 4, dubl., às 14h (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h05 (exceto sexta-feira). Duas jovens amigas atravessam um portal oculto que as transporta para uma terra fantástica esquecida pela humanidade, repleta de mistérios e criaturas mágicas, onde deverão superar provações para achar o caminho de casa.\tMarido de AluguelBrasil, 2026. Direção de Paulo Fontenelle. Com Maurício Manfrini, Mariana Xavier, Alexandre Lino, Alexandra Richter. Comédia, 1h24. 14 anos. Buriti 5, às 15h (exceto sábado e domingo). Buriti 6, às 14h10 (somente sábado e domingo). Em apuros financeiros, Alice contrata os serviços de Vadeco para pequenos reparos na casa. A tranquilidade acaba quando o ex-marido presidiário foge e volta à residência, forçando o prestador de serviços a bancar o segurança improvisado.\tPrecisamos FalarBrasil, 2026. Direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz. Com Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Emílio de Mello, Hermila Guedes. Drama, 1h42. 14 anos. Kinoplex Goiânia 5, às 13h20. Aurum Oscar Niemeyer 2, às 14h30. Baseado no livro “O Jantar”. Dois casais abastados marcam um jantar requintado para discutir a descoberta de que seus filhos cometeram um ato terrível, mergulhando em um angustiante embate sobre ética e lealdade parental.\tGatos no Museu 2 - Tesouros do EgitoRússia, 2026. Direção de Vasiliy Rovenskiy. Animação/Família, 1h29. 6 anos, dublado. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 14h45 (somente domingo). O gato Vincent e seu fiel amigo Maurice descobrem pistas secretas de um artefato arqueológico nas pirâmides do Egito e partem em uma expedição para resgatar o tesouro de ladrões.\tLinkin Park: UnshatterEUA, 2026. Direção de Joe Hahn. Com Emily Armstrong, Mike Shinoda, Colin Brittain. Documentário Musical, 1h47. 12 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h (somente domingo). Documentário que capta os bastidores do retorno triunfal da banda após sete anos longe dos holofotes, detalhando ensaios, a integração da vocalista Emily Armstrong e a renovação de sua identidade sonora.\tA OdisseiaEUA/Reino Unido, 2026. Direção de Christopher Nolan. Com Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Cillian Murphy. Aventura/Épico, 2h52. 14 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h40 (exceto domingo). Épico baseado na clássica narrativa grega de Homero, retratando o longo retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia, cruzando oceanos perigosos e enfrentando divindades vingativas.\tAcampamento Miasma: Adolescência, Sexo e MorteEUA, 2026. Direção de Jane Schoenbrun. Com Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Amanda Fix. Terror/Comédia, 1h52. 18 anos, legendado. Cine Cultura, leg., quinta, às 14h30; e sábado, às 14h (domingo fechado por conta das eleições). Uma diretora incumbida de retomar uma clássica franquia de terror dos anos 1990 vai atrás da protagonista original, até que o pesadelo fictício começa a se materializar na realidade.\tVirtuosasBrasil, 2026. Direção de Cíntia Domit Bittar. Com Bruna Linzmeyer, Maria Galant, Juliana Lourenção. Drama/Suspense, 1h26. 16 anos. Cine Cultura, sexta, às 14h45; sábado, às 19h20; segunda, às 17h; e terça, às 17h30 (domingo fechado por conta das eleições). Um grupo de jovens cristãs selecionadas para um retiro de modéstia e pureza feminina descobre que o controle e a vigilância rígida das monitoras escondem propósitos obscuros.\tTrês Vezes AdeusItália/Espanha, 2025. Direção de Isabel Coixet. Com Alba Rohrwacher, Elio Germano, Galatea Bellugi. Drama, 2h00. 12 anos, legendado. Cine Cultura, leg., quinta, às 16h40 (última sessão; domingo fechado por conta das eleições). Adaptação da obra de Michela Murgia. Um casal de longa data vivencia a dor e a maturidade de sua separação após um diagnóstico de saúde inesperado que os obriga a rever o passado.\tMorte e Vida MadalenaBrasil/Portugal, 2025. Direção de Guto Parente. Com Noá Bonoba, Tavinho Teixeira, Nataly Rocha. Comédia Dramática, 1h25. 16 anos. Cine Cultura, segunda, às 18h45; e terça, às 15h40 (última sessão; domingo fechado por conta das eleições). Madalena é uma produtora independente em crise existencial e de caixa que busca reencontrar o afeto e o propósito de seu trabalho audiovisual após a morte do pai.\tPapayaBrasil, 2025. Direção de Priscilla Kellen. Animação/Família, 1h14. Livre. Cine Cultura, terça, às 14h (domingo fechado por conta das eleições). Exibida no Festival de Berlim, a animação nacional acompanha a jornada sensível de uma semente de mamão que sonha em planar livre pelo ar em vez de criar raízes no chão.\tNosso SegredoBrasil, 2026. Direção de Grace Passô. Com Ju Colombo, Jessica Gaspar, Efraim Santos. Drama, 1h44. 14 anos. Cine Cultura, terça, às 19h20 (última sessão; domingo fechado por conta das eleições). Diante de um luto recente, os integrantes de uma família precisam desatar nós do silêncio e mágoas não ditas para restaurar seus laços cotidianos.\tBlue LockJapão, 2026. Direção de Yûsuke Taki. Com Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai. Ação/Esporte, 2h07. 12 anos, legendado. Cine Cultura, leg., quarta, às 14h30 (última sessão; domingo fechado por conta das eleições). Confinados em um campo de treinamento severo e competitivo, jovens atletas do futebol japonês disputam a vaga definitiva para se tornarem o atacante artilheiro da seleção nacional.