O clima de Carnaval já está tomando conta e as crianças não ficam de fora. Em Goiânia, a folia conta com bloquinhos, bailinhos e eventos temáticos com programação especial para os pequenos, com opções gratuitas ou solidárias e até com direito a abadá. Música ao vivo, desfiles e concursos de fantasias, atividades recreativas e muita diversão estão garantidos. A maior parte dos eventos acontece no fim de semana do pré-Carnaval na capital, neste sábado (7) e domingo (8). Confira onde levar as crianças para curtir a folia.\nCarnamirim 2026\nAtrações: A Turma da Pipoca é aberta ao público e gratuita, permitindo que os foliões aproveitem livremente a programação. Já o Bloco Carnamirim é um espaço reservado, com abadás à venda, voltado especialmente para pais e crianças de 0 a 12 anos. Show de Gabi Cruz e Banda, Charanga Mirim, DJ, atividades infantis e personagens fantasiados integram a programação.