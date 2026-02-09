Em clima de carnaval, o interior de Goiás entra em ritmo de festa entre os dias 13 e 17, com uma programação espalhada por diferentes regiões do Estado e perfis variados de folia. Cidades históricas, destinos turísticos consolidados, polos do Araguaia e municípios do Norte e Sudeste Goiano apostam em agendas que reúnem shows nacionais, blocos de rua e marchinhas. Parte dessa programação integra o Folia Goiás 2026, projeto do Governo de Goiás que apoia carnavais de rua e eventos populares em dezenas de municípios. Do samba e do axé aos grandes shows sertanejos, passando por propostas alternativas em meio à natureza, o roteiro preparado pelo POPULAR permite ao leitor escolher o melhor destino da folia. Confira a programação:\n> ALTO PARAÍSO DE GOIÁS\nAlto Paraíso recebe, de sábado a segunda-feira, o carnaval do Mirante do Alto, proposta que une música, natureza e experiências sensoriais na Chapada dos Veadeiros. No sábado, o Contra Carnaval traz a Banda All Stars com repertório de rock nacional e internacional; no domingo, o destaque é o Bloco que Me Faltava, que mistura rock e música brasileira; e, na segunda-feira, o Bloco da Massa – Axé das Antigas encerra a programação com clássicos do axé dos anos 1980 e 1990. Os shows rolam das 18 às 22 horas, com abertura dos portões às 16 horas, permitindo que o público aproveite o dia em trilhas, cachoeiras e passeios pela região. A programação é paga, com ingressos à venda no site eventos.veadeiros.app.