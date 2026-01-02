Passado o réveillon, já é hora de pensar no carnaval. A folia em Goiânia tem algumas atrações confirmadas e algumas surpresas por vir. Por aqui, a força é no pré-carnaval, com os principais bloquinhos ocupando diversos pontos da cidade no dia 7 de fevereiro de 2026. Nattan, Menos É Mais, Marcelo Falcão, Terra Samba e Tuca Fernandes são alguns dos nomes já divulgados.\nO Bloquinho do Bahrem confirmou sua edição no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 15 horas. O evento terá os shows de Menos É Mais, Nattan e Na Farra, com ingressos já disponíveis no site Meu Bilhete. O Blokinho Aê já anunciou o show do cantor Tuca Fernandes, ex-vocalista da banda Jammil e Uma Noites. O local ainda não foi divulgado e os ingressos estão à venda no BaladApp.\nTambém no dia 7 de fevereiro ocorre o CarnaRock, que confirmou o show de Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa. O local ainda não foi divulgado. O bloco terá open bar e open food no formato all inclusive, além de abadá exclusivo. Os ingressos estão disponíveis no BaladApp.