Estreias\nResident Evil\nEUA, 2026. Direção de Zach Cregger. Com Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis. Terror/Ficção científica, 1h35. 18 anos, dublado e legendado. Cinemark Passeio 3, dubl., às 16h, 18h20 e 20h40 (sábado e domingo, extra às 13h40). Cinemark Passeio 4, XD, dubl., às 19h40 e 22h. Buriti 2, dubl., às 19h10 (sábado e domingo, extra às 14h20). Buriti 5, dubl., às 17h e 21h50. Cinépolis Cerrado 5, MacroXE, dubl., às 14h45, 17h, 19h15 e 21h30. CineMais Bougainville 1, dubl., às 14h30, 16h45 e 19h, e leg., às 21h15. CineMais Portal Norte 3, dubl., às 14h30, 16h45 e 19h, e leg., às 21h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 14h30, 16h45 e 19h, e leg., às 21h15. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h10, 19h10 e 21h10. Aurum Oscar Niemeyer 1, dubl., às 10h05 (somente sábado e domingo). Aurum Oscar Niemeyer 2, dubl., às 18h e 21h40, e leg., às 19h50. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 15h15, 17h20 e 19h25, e leg., às 21h30. Nova adaptação cinematográfica da célebre franquia dos videogames com foco em sobrevivência e terror claustrofóbico. A narrativa acompanha Bryan, um entregador de insumos médicos que acaba encurralado em meio ao colapso biológico e precisa lutar contra criaturas mutantes para conseguir sobreviver.