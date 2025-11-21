Com ou sem frutas cristalizadas, cobertos de chocolate ou recheados de pistache, leite ninho, caramelo salgado ou outro sabor em alta no momento. O panetone é um daqueles símbolos do Natal que não podem ficar de fora das festividades. Já é possível encontrar o produto das grandes marcas nas prateleiras do mercado há algumas semanas, mas para quem gosta de adquirir o pão doce feito de forma artesanal, as encomendas de confeitarias e docerias goianas estão a todo vapor.\nComo em toda data comemorativa, a busca pela criatividade, inovação e muito sabor está sempre em voga, principalmente se a ideia é presentear os entes queridos. Resgatando a febre que foi o morango do amor há alguns meses, a doceira Elaine Menezes lançou para o cardápio especial de Natal deste ano o Panetone do Amor, seguindo a mesma estrutura do doce viral: morangos por dentro e a calda caramelizada por fora.