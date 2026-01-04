Virar o calendário continua sendo um convite quase automático à mudança. Mas, em vez de promessas grandiosas e difíceis de sustentar, 2026 surge com um recado mais pragmático: a saúde se constrói no cotidiano, com escolhas simples e repetidas ao longo do tempo. Para entender quais hábitos realmente fazem diferença, longe de modismos e soluções milagrosas, O POPULAR ouviu especialistas de diferentes áreas, que apontam práticas acessíveis, baseadas em evidência e adaptáveis à rotina real das pessoas. Sono de qualidade, alimentação sem radicalismos, exercício possível de manter, limites para o uso das telas e cuidados preventivos que costumam ser negligenciados estão entre os pilares destacados nas entrevistas. A proposta não é começar o ano em ritmo de maratona, mas transformar pequenas decisões em hábitos duradouros. As orientações reunidas a seguir servem como um guia para quem quer atravessar 2026 com mais disposição, clareza mental e qualidade de vida, não só em janeiro, mas ao longo de todo o ano.> Cuide do sono como hábito de saúdeDormir bem não é luxo, é prevenção. A higiene do sono tem impacto direto no metabolismo, no controle do apetite, no peso corporal e também na memória, na disposição e na saúde mental. Rotina irregular, excesso de telas à noite, consumo tardio de cafeína e álcool prejudicam a qualidade do descanso e favorecem desequilíbrios hormonais e cognitivos. Manter horários regulares para dormir e acordar, criar um ambiente escuro, silencioso e fresco, reduzir estímulos digitais antes de deitar e se expor à luz solar ao acordar são medidas simples que ajudam a transformar o sono em um aliado da saúde ao longo de 2026. “Sono ruim leva ao aumento do apetite, piora da composição corporal e impactos negativos na memória, na disposição e na saúde mental e cognitiva”, alerta Fernanda Braga, médica endocrinologista.> Aposte na consistência da comida de verdadeEm meio a modismos alimentares e excesso de informações nas redes, o que mais impacta a saúde ao longo de um ano é a constância no básico bem-feito. Priorizar alimentos pouco processados, valorizar refeições feitas em casa e manter uma alimentação equilibrada, com boas fontes de carboidratos, proteínas, gorduras, frutas e verduras, traz resultados mais sólidos do que qualquer dieta da moda. Arroz, feijão, tubérculos, ovos, carnes, peixes, cereais integrais e vegetais variados formam a base de uma alimentação sustentável, que favorece a saúde metabólica e o bem-estar a longo prazo. “Ser consistente no básico que é saudável vence qualquer modinha na alimentação”, ensina Janaína Macedo, nutricionista.> Escolha um exercício que caiba na rotinaPara obter benefícios reais à saúde, é preciso ir além do movimento do dia a dia e incluir exercício físico planejado e regular. O sedentarismo é um fator de risco importante e não deve ser tratado como algo neutro. A recomendação é simples: o melhor exercício é aquele que a pessoa consegue manter com constância, pelo menos duas vezes por semana, seja musculação, caminhada, corrida ou esportes recreativos. Criar o hábito vem antes da performance. Com o tempo, surgem ganhos em disposição, sono, redução de dores e melhora da qualidade de vida. “A constância vem antes da performance: primeiro você cria o hábito, depois vem a evolução”, ressalta Maryanna Alves Araújo, educadora física> Reduza a sobrecarga digital no dia a diaO uso excessivo de telas e notificações constantes tem impacto direto na saúde mental. Pequenas mudanças de rotina, como limitar alertas de aplicativos, definir horários sem notificações, reduzir o consumo de conteúdos que estimulam comparação e buscar atividades sem o celular, ajudam a preservar o equilíbrio emocional. Estar mais presente nas interações presenciais, focar em uma tarefa por vez e reservar momentos de lazer offline são estratégias eficazes para diminuir o estresse e a sensação de esgotamento mental ao longo do ano. “Uma simples notificação pode te levar a passar 15 ou 30 minutos nas redes sem perceber, gerando desgaste emocional”, alerta Laryssa Calixto, psicóloga> Faça do fio dental um hábito diárioApesar de simples, o uso do fio dental é um dos cuidados bucais mais negligenciados e com grande impacto na saúde geral. Ele remove resíduos que a escova não alcança, prevenindo cáries, mau hálito e doenças gengivais. A longo prazo, a higiene adequada entre os dentes reduz a proliferação de bactérias que podem afetar outras partes do organismo. Incorporar o fio dental à rotina diária é uma medida básica, mas essencial, para manter a saúde bucal e sistêmica ao longo da vida. “O fio dental é o cuidado bucal mais subestimado e, a longo prazo, evita cáries e mau cheiro”, explica Rodrigo Del Fiaco, cirurgião-dentista.