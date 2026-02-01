Para muita gente, carnaval é uma verdadeira maratona. A festa começa bem antes do feriado e tem quem já está em ritmo de folia desde o réveillon. Mas médicos alertam que a maratona exige cuidados e prevenção. Com dias seguidos de calor, pouca hidratação, álcool em excesso, noites mal dormidas e alimentação irregular, o corpo perde resistência e o que deveria ser só diversão pode terminar no pronto-socorro. Desidratação, queda de imunidade, viroses, intoxicação alcoólica e até agravamento de doenças como hipertensão e diabetes estão entre os problemas mais comuns nesta época do ano.\nNa prática, atravessar a festa com disposição depende também do reforço da imunidade. “Minha relação com o carnaval é profunda. É uma expressão cultural que faz parte da minha vida”, confessa a personal trainer Aly Carvalho, de 40 anos. Apaixonada pelo samba e representante de blocos carnavalescos em Goiânia, ela diz que vive a festa o ano inteiro e encara o feriado com responsabilidade. “O cuidado com a resistência física faz parte da minha rotina”, conta. Para aguentar a programação intensa, Aly mantém alimentação equilibrada, reforça a hidratação e combina musculação e exercícios cardiovasculares. Nos dias de folia, também faz questão de respeitar os limites do corpo.