A casa do BBB 26, que começa na segunda-feira (12), chega remodelada com um conceito que atravessa dois eixos principais: os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos. Entre eles, a riqueza, a beleza, a eternidade, a possibilidade de voar, de viver um grande amor, a fama, as aventuras e viagens, além de paisagens improváveis que se cruzam de maneira surreal. A cenografia desta temporada transforma desejos humanos em experiências visuais e táteis, com forte presença de materiais, texturas e objetos icônicos e um alto grau de acabamento — ora luxuoso e exuberante, ora lúdico e fantástico — articulando a narrativa da temporada com o próprio percurso do programa: ser campeão e, portanto, milionário.\nSimbolizando o sonho da riqueza, com cifrões e moedas em gigantismo na decoração, a sala traduz o sonho de ser milionário. A paleta combina verde profundo, preto e dourado, em atmosfera de ostentação: mármores escuros com veios brancos, piso verde e sofá em veludo da mesma cor com apoios dourados. O destaque fica para a mesa de centro, que lembrará aos participantes, a todo momento, o montante reservado para o vencedor. O móvel será repleto de cédulas falsas, quantificando os milhões de reais pagos ao campeão da edição. Também na sala, o botão de desistência aparece com um design arrojado, remetendo a um item de luxo. O confessionário segue na mesma linha: sua porta representa à de um cofre e, no seu interior, aparecem linguotes e pilhas de ouro, além de uma poltrona dourada.