Goiânia tem uma agenda variada de exposições ao longo do mês de julho, apresentando um panorama da produção de artes visuais local e nacional. O Museu de Arte de Goiânia (MAG) e a Legado Galeria recebem novidades a partir desta semana, enquanto a Vila Cultural Cora Coralina prorroga a mostra individual Expressões, de Siron Franco, até o fim do mês. Para quem busca programação cultural para as próximas semanas, o POPULAR preparou um guia com dez galerias e centros culturais para visitar de forma gratuita. Confira:\nMuseu de Arte de Goiânia (MAG)\nExposição da artista visual e professora Anna Rita Araújo acaba de ser inaugurada na Sala Ana Maria Pacheco do MAG (Diomício Gomes)\nA exposição individual O que Resta e o que Sonha, da artista visual e professora Anna Rita Araújo, acaba de ser inaugurada, na Sala Ana Maria Pacheco do MAG. Reunindo pinturas em acrílico, aquarelas e cerâmicas produzidas entre 2020 e 2025, a mostra apresenta um percurso poético construído durante o período em que morou nos Estados Unidos. A visitação ocorre até 31 de agosto e o funcionamento é de terça a domingo, das 8 às 17 horas. Entrada gratuita.