O mês de dezembro sempre traz com ele a pergunta: o que fazer com as crianças e adolescentes que estão em recesso escolar? Felizmente, Goiânia tem uma gama variada de colônias de férias que, além de entreter, oferecem atividades para tirá-los das telas, gastar energia, exercer a criatividade e socializar.\nAo longo dos meses de dezembro e janeiro, é possível se inscrever em programações que vão desde oficinas de costura ou desenho até disputas esportivas e brincadeiras na água. As propostas e os valores são diversos, com opções de diárias ou pacotes semanais e mensais. Confira dez destaques do POPULAR para as férias de final de ano:\nVolta ao Mundo Casa do Bosque - 1 a 8 anos\nAtividades: Com o tema O Encanto da Disney, a colônia de férias explora o universo dos personagens para guiar as atividades e brincadeiras. Há opções de diária, meio período, semana ou mês.