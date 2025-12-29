A chegada do ano-novo pede mais do que apenas um brinde: exige sabores que traduzam renovação, leveza e celebração. No rérveillon, os drinques assumem papel central na experiência da festa, unindo estética, frescor e simbolismo. Entre espumantes borbulhantes, frutas cítricas e receitas criativas, a coquetelaria ganha protagonismo na virada.\nPara o mixologista Gui Marques, o fim de ano carrega dois universos bem definidos. “Quando falamos em Natal, a gente pensa em sabores mais intensos, como frutas vermelhas, hibisco e gengibre. Já no ano-novo, a ideia é contrastar com cores e sabores mais leves, com cítricos dominando bastante e, claro, o espumante”, explica. Nas redes sociais (@otaldoguimarques), o profissional da coquetelaria dá dicas e ensina receitas criativas.\nA presença do espumante como fio condutor também é destacada por Benício Calaça, do Zimbro Cocktails e Co., que vê na bebida um símbolo da transição entre ciclos. “Sua perlage e sua acidez funcionam como um abre-alas do ano que se inicia, limpando as papilas gustativas e deixando no ano anterior todos os sabores vividos até ali”, reflete o mixologista.