Bastou piscar e lá está ela: a confra marcada no grupo de WhatsApp da firma, com presença quase obrigatória sob pena de virar assunto no café do dia seguinte. É a secretária que fala mais do que devia, é o gestor que até hoje se recupera da ressaca moral do ano passado ou a estagiária moderninha que enche a cara e passa mal. Não tem outra: a celebração do trabalho é um clássico de fim de ano, momento em que todo mundo se reúne fora do ambiente formal e ri de si mesmo e do outro.\nDe repente, o pessoal do financeiro aparece fazendo piada, o RH vira DJ e o gestor surge com a lendária frase: “Hoje eu não sou chefe, hein?” O desafio é manter a pose, segurar a língua e sobreviver ao festejo sem passar muita vergonha. Gloriosas e, por vezes, perigosas, as confraternizações de fim de ano carecem de um sinal de atenção para ninguém terminar constrangido na segunda-feira. O POPULAR conversou com a professora de etiqueta Adelita Costa e com a consultora de imagem e estilo Camilla Durante sobre como sobreviver às celebrações da firma, tanto para quem vai quanto para quem recebe. Preste atenção nas dicas de ouro!