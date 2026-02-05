A empresária Jeovanca Nascimento, de 35 anos, faz sua estreia nos bloquinhos de Goiânia neste ano. O desafio é: manter cabelos e maquiagem (quase) intactos até o fim da folia. Será que é possível? O POPULAR convida especialistas da área da beleza para passar dicas e truques para curtir as festas de carnaval sem se preocupar com o look se desfazendo ao longo do dia. Como ajuda extra, os leitores ainda ganham dicas de produtos essenciais para levar na bolsa e montar um kit sobrevivência da beleza para o período de festas.\nPensando no contexto dos blocos e eventos de carnaval em pleno verão goiano, fatores como sol, calor, suor e até probabilidade de chuvas devem ser levados em conta na hora da produção. A durabilidade da maquiagem começa na preparação da pele, explica o maquiador e hair stylist Gustavo Ribeiro. “Um bom protetor solar é essencial, principalmente por ser uma festa que acontece muito durante o dia. Depois, produtos leves que ajudam a controlar a oleosidade fazem toda a diferença”, diz.