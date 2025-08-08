O chef Rodrigo Macellaio tem como especialidade preparações na brasa e é, acima de tudo, amante de um bom churrasco. Em datas comemorativas, sua casa sempre vira uma grande festa. “Nós somos cinco irmãos e o Dia dos Pais é sagrado. É uma reunião familiar que não deixamos passar”, conta ele, que é também pai de dois rapazes. A convite do POPULAR, ele vai dividir seus segredos de chef para preparar um churrasco de respeito, que fica de sugestão para celebrar e presentear os pais, reunir os entes queridos e fugir dos restaurantes lotados.\nPara quem está começando a se aventurar no universo das carnes e outros ingredientes na brasa, Rodrigo tem uma dica de ouro. “Nunca perca a oportunidade de testar receitas e chamar quem você gosta para ser cobaia. Servir é um ato de amor, não importa a destreza de quem está servindo”, diz. Prepare o carvão, arregace as mangas e anote o passo a passo do churrasco perfeito.