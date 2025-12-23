Falou em Natal, pensa-se logo no peru assado. Mas, para muita gente, as verdadeiras protagonistas da ceia são as sobremesas. Clássicos como pavê, pudim, mousse, rabanada e versões com frutas, como surpresa de uva ou delícia de abacaxi, enchem os olhos e dão à mesa um ar de banquete. Para quem vai colocar a mão na massa, porém, é preciso redobrar a atenção: uma boa sobremesa depende da precisão. Medir ingredientes com rigor, controlar tempo e temperatura e seguir técnicas garantem a textura e o sabor desejados.\n“Os erros mais comuns surgem, sobretudo, da falta de método e do desequilíbrio nas proporções dos ingredientes. Muitas vezes a pessoa não mede corretamente açúcar, gordura ou líquidos, o que compromete por completo a textura e o sabor da sobremesa”, afirma a confeiteira Márcia Suzuki (@marciasuzukipatisserie). Ela reforça ainda a importância de evitar excessos na combinação de sabores, manter a organização durante o preparo e prestar atenção ao armazenamento e à refrigeração.