Foi nas pistas de corrida que a técnica em análise clínica Leila Felipe Lima de Oliveira, de 56 anos, venceu um desafio que parecia impossível: parar de fumar. Durante 26 anos, ela consumiu em média mais de uma carteira por dia e só interrompia o vício durante as gestações, mas logo voltava. A cada tentativa, surgia outro problema: a compulsão alimentar. “Na minha última gravidez eu engordei muito, adquiri diabetes gestacional e fiquei com a pressão alta. O estresse e a ansiedade me faziam comer exageradamente, era um ciclo muito difícil de quebrar”, relembra.\nA virada aconteceu quando uma amiga a levou para um grupo de corrida. No começo, Leila apenas caminhava, mas logo percebeu mudanças no corpo, na respiração e na disposição. Decidiu abandonar o cigarro de vez. “Em 30 dias já senti diferença. Não tinha mais cheiro na minha mão, comecei a sentir o sabor dos alimentos”, conta. Hoje, Leila participa de provas de rua, recuperou o prazer pela atividade física e encontrou na corrida uma rede de apoio que a ajuda a se manter longe do vício.