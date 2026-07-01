As férias escolares chegaram e junto com ela vem a busca por programas para fazer com as crianças sem precisar sair da cidade. Em clima de Copa do Mundo, vários espaços na cidade estão promovendo ações especiais para quem quer comprar, trocar e viver a emoção de completar o álbum de figurinhas junto. Além disso, há opções culturais, oficinas criativas, estreias aguardadas em todo o mundo nos cinemas e muita diversão na capital. Confira os destaques selecionados pelo POPULAR e planeje sua agenda.\nSHOPPINGS\nÁlbum da Copa\nNo Goiânia Shopping, o Espaço Visa, no Piso 2, é o ponto de encontro para quem quer comprar, trocar figurinhas e viver a emoção de completar o álbum. No Flamboyant, há o espaço de troca Coca-Cola, no Piso 1. No Passeio das Águas, o espaço fica em frente às escadas rolantes principais. Na Arena Copa do Araguaia Shopping é possível participar de sorteios de figurinhas durante os jogos. No Plaza D’oro, o ponto de encontro é na área de eventos, em frente à praça de alimentação. Ao chegar na praça de alimentação do Buriti Shopping, não esqueça de levar suas figurinhas para trocar com os visitantes.