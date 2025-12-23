A Secretaria do Estado de Cultura de Goiás (Secult), divulgou na tarde desta terça-feira (23), que durante o período festivo de fim de ano, os espaços culturais em Goiás terão ajustes no funcionamento. Enquanto algumas unidades entram em recesso, outras permanecem abertas ao público, com exposições, sessões de cinema e visitas a acervos que valorizam a memória e a produção cultural goiana. Entre as opções estão os museus e espaços históricos, que convidam o público a conhecer exposições, coleções e acervos de diferentes épocas e linguagens. O Centro Cultural Octo Marques, fecha nesta quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), e reabre de 26 a 30 e de 2 a 4 de janeiro de 2026. O espaço oferece exposições em andamento e com acesso gratuito. Já o Cine Cultura, na Praça Cívica, terá sessões em dias alternados, com filmes que dialogam com diferentes públicos e estilos, e ingressos a preços populares. Entre os dias 24 e 26 estará de recesso de Natal. O retorno será no dia 27. Na programação, filmes como O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, e Valor Sentimental, novo longa do diretor indicado ao Oscar Joachim Trier.No interior do Estado, espaços como o Museu Ferroviário, em Pires do Rio (foto), e o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, permanecem abertos em datas específicas, reforçando o convite para que moradores e visitantes conheçam patrimônios históricos que ajudam a contar a história de Goiás. Os dois espaços fecham entre 24 e 28 de dezembro e retornam nos dias 29 e 30. O mesmo acontece com o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Arquivo Histórico Estadual de Goiás (AHEG), a Biblioteca Pio Vargas e a Gibiteca Jorge Braga, que reabrem apenas nos dias 29 e 30. Já a Vila Cultural Cora Coralina, o Teatro Goiânia, o Centro Cultural Martim Cererê e o Cine Teatro São Joaquim fecham a partir desta quarta-feira (24) até 4 de janeiro de 2026.