A trilha sonora do Dia dos Namorados em Goiânia passa por diferentes ritmos, sabores e experiências. Entre clássicos do rock nacional, sessões de cinema ao ar livre e menus criados especialmente para a ocasião, a capital oferece opções para todos os estilos de casal. Seja para quem prefere uma noite romântica à mesa, uma experiência cultural ou simplesmente boa música para celebrar a data, não faltam alternativas para transformar o 12 de junho em uma lembrança especial.\nClássicos do rock com Paulo Ricardo\nPaulo Ricardo desembarca em Goiânia nesta sexta-feira (12), com a turnê Paulo Ricardo XL, que celebra seus 40 anos de carreira. A apresentação acontece às 21h30, no Teatro Rio Vermelho, e reúne sucessos como Olhar 43, Rádio Pirata, Alvorada Voraz, Dois e Tudo por Nada, além de músicas da fase solo do artista. Os ingressos variam entre R$ 90 e R$ 340. Endereço: Rua 4, nº 1.400, no Centro de Convenções de Goiânia, no Centro.