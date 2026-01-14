MOSTRA TRUFFAUT POR COMPLETO\nAté dia 15 (quinta-feira), no Cine Cultura. Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa: 14 anos.\nQuinta-feira (15)\n13h45: Os Pivetes (1957, 18 min.) + Os Incompreendidos (1959, 99 min.)\n16h: Antoine e Colette (1962, 30 min.) + Beijos Roubados (1968, 90 min.)\n18h15: Domicílio Conjugal (1970, 97 min.)\n20h15: O Amor em Fuga (1979, 93 min.)\nPRÉ-ESTREIA\nMarty Supreme\nEUA, 2025. Direção de Josh Safdie. Com Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Odessa A’zion. Drama biográfico, 2h29. 16 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 6, às 21h (somente quinta, sexta e sábado). Cinemark Flamboyant 3, às 21h (apenas quinta, sexta e sábado). Em Marty Supreme, um malandro se torna uma das grandes lendas norte-americanas do tênis de mesa. Seu nome é Marty Reisman (Timothée Chalamet) e, de jogar pelo dinheiro das apostas em Manhattan, o homem se torna campeão de mais de 22 competições de pingue-pongue, colecionando ainda, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete.