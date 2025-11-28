É oficial: dezembro vem aí e o planejamento das festas de fim de ano está a todo vapor. Para quem quer pegar a estrada, a música eletrônica e o sertanejo dominam o réveillon das cidades de Pirenópolis e Caldas Novas, enquanto a vibe da Chapada dos Veadeiros convida a admirar a natureza enquanto curte as festas locais. Para quem fica em Goiânia, há opções para todos os gostos, ânimos e bolsos. Confira o roteiro do POPULAR para dar as boas vindas a 2026 e boas festas:GOIÂNIAVolta ao MundoA dupla Ícaro e Gilmar é a primeira atração confirmada da festa, que tem o tema Welcome to Texas. As demais atrações e o local do evento devem ser divulgados nos próximos dias. Preço: A partir de R$ 380 via TicketouLocal: A definirInformações: @reveillonvoltaaomundo Castro’sO hotel realiza o Baile Zodíaco para a virada de ano. O evento conta com bufê à vontade, show de Bruno Sax, discotecagem com o DJ Geison Look e personagens vivos.Preço: Não divulgadoLocal: Castro’s Park Hotel - Av. República do Líbano, nº 1520, Setor OesteInformações: 99113-5911 e @castrosparkCoco BambuO Réveillon Noite Estrelada tem bufê do restaurante e a cantora Maíra e o DJ Lucas Kiary como atrações musicais. Os ingressos podem ser adquiridos por telefone.Preço: Não divulgadoLocal: Coco Bambu - Flamboyant ShoppingInformações e ingressos: 3434-0049, 99257-6827 e 98218-3234Bolshoi PubO pub oferece open bar e open food. Os shows ficam por conta do grupo Bolshoi Club Dance, de Brasília, com repertório dos anos 80 e 90, e de Luciana e Clima Coletivo com muita música brasileira.Preço: A partir de R$ 400 via BaladAppLocal: Bolshoi Pub - Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor BuenoInformações: 3241-0731 (WhatsApp) e @bolshoipubVirada do VelhoO Velho Texas promete muito sertanejo, com shows de Diogo Rangel, Fabíola Moraes e a dupla Chico Júnior e Fabrício. Há opções de mesas para quatro, seis ou 12 pessoas.Preço: A partir de R$ 1.600 (mesa) via BaladAppLocal: Velho Texas - Alameda Dr. Sebastião Fleuri, nº 61, Setor MaristaInformações: @velho_texasCerrado CervejariaAs mais de sete horas de festa serão comandadas pelas bandas Marvada e Forró Gyn. O evento oferece open bar completo e open food. Preço: R$ 350 (individual) via SymplaLocal: Cerrado Cervejaria - Av. T-3, nº 2.456, Setor BuenoInformações: 98235-5089K HotelRéveillon 2026 - Uma Noite para Brindar é a festa do K Hotel Goiânia, com ceia especial, show seguido de DJ, show pirotécnico e opções de pacotes com hospedagem. Preço: A partir de R$ 740 (adulto)Local: K Hotel Goiânia - Avenida Dep. Jamel Cecílio, nº 2.550, Jardim GoiásInformações: @khotelgoianiagoCanevas PubO pub promove um baile de máscaras especial para a virada com o tema Carnaval de Veneza. Serão mais de dez horas de festa com open bar, open food e café da manhã.Preço: A partir de R$ 440 (individual)Local: Canevas Pub - Alameda Ricardo Paranhos, nº 568, Setor MaristaInformações: @canevaspubTaberna Music PubAs bandas Os Imorais e Johnny Brown levam hits do pop rock nacional e internacional. Os ingressos incluem uma garrafa de espumante e uma tábua de frios especial em cada mesa/bistrô.Preço: A partir de R$ 80Local: Taberna Music Pub - Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela VistaInformações: @tabernamusicpubEsquina 62A banda Vibbe mescla pop e rock e promete clássicos e sucessos atuais no repertório. Preço: Não divulgadoLocal: Av. Laguna, nº 480, Parque AmazôniaInformações: 98662-6262 e @esquina62barOs ChegadosPara quem gosta de funk, a festa apresenta shows de MC Davi Paiva, Brenno Paixão e Boladin 211 em Aparecida de Goiânia. Há opções de lounges diversos.Preço: A partir de R$ 110Local: Infinity Garden - Aparecida de GoiâniaInformações: @reveillonoschegados2026Réveillon EclipseO MC Negão Original é a atração principal da festa, que conta também com os DJs Tomas, Vinicius Cavalcante e Tubas. O evento oferece open bar e open food. Preço: A partir de R$ 180Local: CEL da OAB - Aparecida de GoiâniaInformações: @reveilloneclipsePIRENÓPOLISViva PiriPara quem escolher Pirenópolis como destino, o Réveillon Viva Piri garante quatro dias de festa com shows de Murilo Huff, Leo Santana, Israel e Rodolffo, Dubdogz, Jesus Luz e outros.Preço: A partir de R$ 520 (passaporte); a partir de R$ 140 (por dia)Local: A divulgar na cidade de PirenópolisInformações: vivapiri.comReveillon AndorinhasQuem lidera o dia 30 de dezembro é Bhaskar, DJ e produtor referência na música eletrônica e irmão de Alok. No dia da virada, o line-up conta com Munduá, Marllon, Thiago Jesus, Dilopes, Jordan Sax, Jotinha e Kaká Neiva.Preço: A partir de R$ 180Local: Complexo Reserva Andorinhas - PirenópolisInformações: @reveillonandorinhasPiri LoungeO Réveillon Piri Lounge 2026 promete open bar completo e o duo Chemical Surf, Ariel B e GoodTimes by Illusionize como atrações musicais.Preço: A partir de R$ 119Local: Piri Lounge - GO-225, km 4, PirenópolisInformações: @be.timelapseChico de SáPara quem busca uma opção mais intimista, o Réveillon 2026 Chico de Sá oferece mesas para casais e famílias, shows ao vivo com Dante Ventura e Tonzera e menu especial.Preço: R$ 250 (adultos) e R$ 120 (crianças)Local: Chico de Sá Cozinha - Praça Coronel Chico de Sá, PirenópolisInformações: @chicodesacozinhaCALDAS NOVASCaldas ParadiseO evento promove três dias de festa com shows de Humberto e Ronaldo, Vitor e Luan, Categoria de Base, Brenno Paixão, MC Jacaré e a dupla Fred e Fabrício.Preço: A partir de R$ 380 (passaporte 3 dias) e a partir de R$ 140 (avulso)Local: Arena Wam – Water Park, Caldas NovasInformações: reveilloncaldasparadise.comGolden DolphinO parque aquático oferece show de Marcel Araújo, DJs e buffet especial para quem se hospedar entre 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.Preço: A partir de R$ 1.460Local: Golden Dolphin - Av. Elias Bufaiçal, Gleba 1, Jardim Belvedere, Caldas NovasCHAPADA DOS VEADEIROSCavaleiro de JorgeA casa de cultura promove sete dias de festa com shows de Conrado Pera convida Mariana Aydar, Cabra Guaraná, Roda de Samba da Navalha e outros.Preço: A partir de R$ 60Local: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, Vila de São Jorge, Chapada dos VeadeirosInformações: @casadeculturacavaleirodejorgeRéveillon SemearCom open bar e bufê, quem comanda o som da festa é a Banda Distintos Filhos e os DJs Jannuzzi e Maffra.Preço: a partir de R$ 750 via SymplaLocal: Rústico Premium Grill - Vila de São Jorge, Chapada dos VeadeirosInformações: @rusticopremiumgrill