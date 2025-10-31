Em janeiro de 2026, o Brasil vai conhecer o cantor sertanejo João Raul e a cidade de Bom Retorno, em Goiás, vizinha à capital. Nem adianta procurar no mapa: a cidade é fictícia, criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento para ambientar a nova novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado. Elenco e equipe embarcaram em uma grande imersão pelas paisagens e sonoridades de Goiás durante o mês de outubro, com filmagens que começaram na Chapada dos Veadeiros.\nNa trama, duas histórias se cruzam com o universo sertanejo como plano de fundo: a de João Raul, interpretado pelo goiano Filipe Bragança, e de Agrado Garcia, vivida por Isadora Cruz. Enquanto ele já usufrui dos louros de uma carreira musical de sucesso, ela almeja se tornar um novo nome do “feminejo”, inspirada por cantoras como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Simone e Simaria. Agrado tem outras duas referências musicais fundamentais para não desistir de seu sonho: sua avó, vivida por Paula Fernandes, e sua mãe, que tem Letícia Spiller no papel.