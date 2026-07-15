ESTREIAS\nA Odisseia\nEUA, 2026. Direção de Christopher Nolan. Com Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway. Ação, 2h53. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 18h30. Buriti 4, dubl., às 15h30 e 21h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. Cineflix Aparecida 3, leg., as 20h50. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 17h e 20h45. Cinemais Bougainville 5, leg., às 13h30, 17h15 e 21h. CineMais Portal Sul 1, dubl., às 13h45, 17h20 e 20h50. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 13h10, 16h50 e 20h30. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h, 18h10 e 21h45 (sábado e domingo, às 12h, 15h40 e 19h30). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 15h (domingo, às 17h30; segunda, terça e quarta, às 15h40), e leg., às 18h45 e 22h15 (sábado, às 18h40 e 22h10; domingo, às 21h30; segunda, terça e quarta, às 19h30). Cinemark Passeio 3, dubl., às 18h e 21h45 (quinta e sexta, às 18h10 e 21h45). Cinemark Passeio 4, dubl., às 13h10, 16h50 e 20h30). Cinemark Passeio 5, dubl., às 18h30 e 22h15 (domingo, segunda, terça e quarta, às 21h). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 19h45. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h15, 16h45 e 20h15. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h15, 18h e 21h45. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 17h10 e 20h30. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 20h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h, 17h20 e 20h40. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 16h35 e 20h15. Poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.