A programação do fim de semana da 17ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões reúne uma maratona de filmes para todos os gostos, com exibições ao longo de todo o sábado (11) e domingo (12), no CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Divididas entre duas salas, as sessões começam pela manhã e seguem até a noite, com títulos do circuito internacional e produções que passaram por importantes festivais de cinema, reforçando a proposta da mostra de aproximar o público do cinema autoral.\nNeste sábado, o público poderá conferir, entre outros destaques, Hanami, que abre a programação na Sala 1, além de títulos como A Única Saída e O Testamento de Ann Lee. Já na Sala 2, entram em cartaz produções como São Paulo, S.A., A Useful Ghost – Uma Ajuda do Além e Queens of the Dead. No domingo, a programação segue intensa, com filmes como Memórias de um Verão, A Voz de Hind Rajab e A Luz, na Sala 1, enquanto a Sala 2 recebe títulos como O Último Moicano e Brincando com Fogo, mantendo o ritmo diverso e contínuo de exibições.