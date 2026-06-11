PRÉ-ESTREIA\nToy Story 5\nEUA, 2026. Direção de Andrew Stanton e McKenna Harris. Animação, 1h42. Livre, dublado. Buriti 1, às 15h40, 18h e 20h15 (quarta). Buriti 5, às 14h45, 17h, 19h15 e 21h30 (quarta). Cineflix Aparecida 2, às 14h20, 19h e 21h20 (quarta). Cineflix Aparecida 5, às 17h10 e 19h30, e 3D, às 16h40 (quarta). CineMais Bougainville 5, 3D, às 18h50 (quarta). CineMais Bougainville 4, 3D, às 14h, 16h30 e 19h (quarta). CineMais Portal Norte 1, 3D, às 14h10, 16h30 e 18h50 (quarta). CineMais Portal Sul 4, 3D, às 14h10, 16h30 e 18h50 (quarta). Cinemark Flamboyant 1, às 13h40, 16h10, 18h40 21 21h10. Cinemark Flamboyant 3, às 13h, 15h30, 18h e 20h30 (quarta). Cinemark Flamboyant 8, às 14h, 16h30, 19h e 21h30 (quarta). Cinemark Passeio 1, às 15h, 17h30 e 20h (quarta). Cinemark Passeio 2, às 13h, 15h30, 18h e 20h30 (quarta). Cinemark Passeio 3, 3D, às 17h e 19h30 (quarta). Cinemark Passeio 4, 16h e 21h; 3D, às 13h30 e 18h30 (quarta). Cinemark Passeio 5, às 14h, 16h30, 19h e 21h30 (quarta). Cinépolis Cerrado 1, às 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 (quarta). Cinépolis Cerrado 2, às 13h15, 15h45, 18h15 e 20h45 (quarta). Cinépolis Cerrado 5, às 13h45, 16h15, 18h45 e 21h15 (quarta). Cinépolis Cerrado 6, 3D, às 15h15 e 17h45 (quarta). Kinoplex Goiânia 3,às 15h30 (quarta). Kinoplex Goiânia 4, às 14h, 16h10, 18h20e 20h30 (quarta). Kinoplex Goiânia 6, às 17h10, 19h20 e 21h30 (quarta). Multicine Cidade 1, às 19h05 (quarta). Multicine Cidade 3, às 18h10 (quarta) e 3D, às 15h30. Os brinquedos lidam com a chegada da tecnologia. Agora com 8 anos de idade, Bonnie descobre um novo passatempo: o tablet. Lilypad é um dispositivo que consegue criar mundos virtuais inteiros prendendo a atenção de Bonnie e a fazendo se distanciar dos brinquedos. Jessie tenta manter todos unidos e esperançosos, mas, quanto mais tempo Bonnie passa com Lilypad, mais os brinquedos entram em desespero. É nesse contexto que uma importante figura retorna! Woody, mais velho e experiente, vai tentar tudo que pode para ajudar todos a conseguirem lidar com essa nova realidade.