A semana em Goiânia começa com gosto de nostalgia. O destaque da programação fica para o Flamboyant In Concert, com o cantor Humberto Gessinger (foto), no dia 28, a partir das 19h30, apresentando clássicos do Engenheiros do Hawaii e sucessos de sua carreira. A programação também celebra a história da cidade com a exposição Venerando 360° – Os vários Lados do Primeiro Prefeito de Goiânia, aberta no mesmo dia no Museu Frei Confaloni. A música continua com o cantor e compositor João Caetano, em dois shows no Teatro Goiânia, e com o Projeto Sola, que traz a Tour Dez Anos ao Teatro Rio Vermelho. Para os fãs de comédia, a Noite de Humor Macabro no Taberna Music Pub promete risadas ácidas e situações inesperadas. Já o rap nacional marca presença com Febre90’s, no Vernissage Club, resgatando a essência dos anos 90. Confira a programação e divirta-se: