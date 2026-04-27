Goiânia possui pizzarias tradicionais, conhecidas e que estão na ponta da língua quando uma indicação é solicitada. No entanto, alguns locais fora do óbvio surpreendem pela técnica, atmosfera do espaço e, é claro, pelo sabor, valendo a visita ou pedido no delivery. Na Praça Boa Ventura, na Vila Nova, um desses “achadinhos” da capital têm ganhado destaque nas últimas semanas ao aparecer listado no guia Top 50 Pizza como uma das melhores pizzarias da América Latina: a Pizzaria Boa Ventura, um negócio familiar que funciona apenas com delivery ou retirada.\nO mestre pizzaiolo Vinicius Marques conta que ele e seu pai, o simpático pizzaiolo Cardoso Pimentel, foram surpreendidos com a notícia e com a repercussão que a indicação tomou. “Eu não imaginava que os avaliadores viessem em Goiânia. Acompanho o guia desde 2024, quando foi criado o ranking para a América Latina, mas as premiações sempre ficavam por São Paulo, Rio e o mais perto em Brasília”, diz ele, que ficou sabendo por intermédio de clientes e guias culturais da cidade.