Música, natureza, gastronomia e tradição são alguns dos atrativos para quem pretende pegar a estrada durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Destinos turísticos como Pirenópolis, Caldas Novas e Alto Paraíso de Goiás prepararam programações que combinam shows, festivais, cachoeiras, águas termais e experiências ao ar livre. Já quem prefere um passeio pela culinária, tem o Festival Gastronômico de Niquelândia. Seja qual for a escolha, a diversão estará garantida. Bom passeio!\nCaldas Novas\nMurilo Huff (Divulgação)\nConhecida por suas águas termais e pela ampla rede de parques aquáticos, Caldas Novas também será destino para quem procura música e rodeio durante o feriado prolongado. Gilberto e Gilmar, Murilo Huff e Teodoro e Sampaio são as atrações do Caldas Rodeo 2026, que será realizado de sexta-feira (4) a domingo (6). A programação musical começa com Gilberto e Gilmar. No sábado (5), Murilo Huff sobe ao palco, enquanto Teodoro e Sampaio encerram a festa no domingo. O evento também receberá uma etapa da PBR, principal campeonato de montaria em touros do mundo. A entrada na arena é gratuita. Já os ingressos para os camarotes Premium e Empresarial custam a partir de R$ 250 e garantem acesso aos três dias. Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, Qd. 91, Lt. 03, Setor Lagoa Quente. Informações: @caldasrodeofestivaloficial.