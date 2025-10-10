A programação da capital está toda dedicada aos pequenos neste final de semana. Para celebrar o Dia das Crianças, o POPULAR preparou um roteiro recheado de atrações em diferentes pontos da cidade, com opções gratuitas e ao ar livre, além de parques temáticos, peças teatrais e tudo que a data tem direito. Escolha a atividade preferida, leve a garotada para curtir muito e, quem sabe, embarque junto nas brincadeiras. Confira:\nTEMÁTICOS\nBALLOON EXPERIENCE\nUm cenário lúdico formado por 130 mil bolas recebe o público para mergulhar no Balloon Experience. A atração conta, ainda, com um céu suspenso de mais de cinco mil balões que interagem com um jogo de luzes e sons, tornando o cenário instagramável.\nData e horário:\nde segunda a sábado, das 13 às 21 horas, e domingos e feriados, das 12\nàs 20 horas\nPreço: