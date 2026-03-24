Com base artística construída em Goiânia, sua cidade natal, Inara Parrode, 35 anos, passou pela escola Wolf Maya e se formou em cinema na Academia Internacional de Cinema (AIC). Em 2023, pôde se reconectar com suas raízes ao levar o set de gravação do filme Cantos Escuros: A Maldição Safira, do diretor Henrique Nuzzi, para a fazenda de seu pai, em Avelinópolis, interior de Goiás. O terror psicológico é uma produção independente, mas com grande reconhecimento. O filme foi selecionado para ser exibido na Marché du Film 2026, em Cannes, um dos maiores e mais importantes mercados audiovisuais do mundo.\nA Maldição de Safira (2026) é a continuação de Cantos Escuros: A Herança de Pietra (2024). No filme, duas irmãs mantêm uma conexão intensa e simbiótica, atravessando mistérios que a vida impõe. “É um terror psicológico que nasce muito mais do interior da personagem do que de sustos externos”, comenta Inara, que dá vida a Clarice na produção. “Para a personagem, quis trabalhar nuances muito sutis, um contraste entre controle e ruptura. Ela é racional, introspectiva, escritora, mas começa a ser atravessada por memórias que não compreende totalmente”, explica.