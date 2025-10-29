Grupo Carne Doce no Martim Cererê (Reprodução/ Instagram de Carne Doce)\nO grupo de rock alternativo goianiense criado por Salma Jô e Macloys, em 2014, anunciou o encerramento das atividades e comoveu os fãs na web. A notícia foi divulgada na tarde desta terça-feira (28), nas redes sociais da banda.\nConsagrada no cenário nacional e considerada uma das principais bandas independentes brasileiras, Carne Doce era composta por Salma (voz), Macloys (guitarra), João Victor Santana (guitarra e samples), Anderson Maia (baixo) e Fred Valle (bateria).\n“Carne Doce é um patrimônio imaterial da cidade e do Estado. O que consola é saber que a arte que fizeram é eterna”, disse o comentário de um dos internautas nas redes sociais do POPULAR.\nOutro leitor também lamentou o fim do grupo: “Triste demais. Carne Doce não é uma das melhores bandas indie de Goiás. Em verdade, é uma das melhores bandas de todo o Brasil. Uma pena! Dia de tristeza profunda para quem gosta de boa música!”.