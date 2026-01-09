A cachoeira Salto Paraguassú localizada no município de Baliza, na região oeste do estado, foi a primeira de Goiás a receber o selo de segurança da ABNT, que certifica no mundo todo locais turísticos considerados seguros. Após passar por auditoria, a cachoeira foi certificada pelas suas trilhas de caminhada na parte de baixo e de cima do local.\nO Sebrae Goiás é o órgão do estado que se responsabiliza por coordenar o programa que prepara as empresas para realizar auditoria na ABNT INMETRO ISO 21101, que é utilizado internacionalmente em turismo de aventura para definir se as experiências e pontos de visitação são seguros para receber turistas.\nSegundo Víctor Antônio, gerente da Unidade de Soluções do Sebrae Goiás, a certificação pode ser feita em diversas atividades de turismo de aventura, incluindo tirolesas, passeio de caiaque, trilhas e escaladas.