-Vídeo (1.3420840)\nUm vídeo que mostra o acesso a uma cachoeira em Goiás, que acontece entre fendas de pedras de uma caverna, circula nas redes sociais e tem chamado a atenção dos internautas. O dentista Júnior Lima foi quem registrou o momento enquanto atravessava o local para conhecer a Cachoeira da Gruta, localizada no Salto Corumbá, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nO registro mostra o dentista passando pelo local bastante apertado, causando desconforto em parte de quem assiste (veja o vídeo acima). Ao final, a cena chama a atenção: a cachoeira de águas cristalinas finaliza o momento.\nAo POPULAR, a assessoria do parque de Salto Corumbá confirmou que o registro é da Cachoeira da Gruta e que o acesso é pela forma como se mostra no vídeo ou pela água, necessitando que a pessoa saiba nadar, pois o local é fundo.