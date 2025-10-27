Camilla Faustino e Toquinho (Arquivo Pessoal/ Camilla Faustino)\nCamilla Faustino, cantora goiana de Música Popular Brasileira (MPB), está em turnê com Toquinho, um dos principais compositores brasileiros de todos os tempos. Ao POPULAR, a artista goianiense contou detalhes sobre a sua carreira e sua paixão pela música.\nA turnê de shows com Toquinho terá como repertório grandes sucessos da bossa nova, samba e MPB, celebrando os 60 anos de carreira do artista. Os shows vão percorrer várias cidades brasileiras e começam no dia 6 de novembro, passando por João Pessoa (PB), Recife (PE), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Aracajú (SE) e Maceió (AL). Os ingressos podem ser adquiridos no site BaladAPP.\nDona de uma voz doce e aveludada, Camilla gosta de compartilhar vídeos cantando músicas famosas nas redes sociais. De acordo com ela, a prática do canto começou cedo, com apenas 3 anos de idade, em encontros de família, na escola e na igreja.