Primeira ambulância de Ceres (Reprodução/Prefeitura de Ceres/Cícero Leão Júnior)\nLocalizada a cerca de 180 quilômetros de Goiânia, Ceres nasceu de um projeto federal de colonização agrícola na região central de Goiás. Em entrevista ao POPULAR, o geógrafo e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Denis Castilho, explica que a cidade foi fundada em 19 de fevereiro de 1941 como Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang). O projeto integrou as políticas de expansão de Getúlio Vargas e cresceu com o apoio do governo estadual.\nEmancipada em 1953, a cidade mudou sua vocação econômica nas décadas seguintes. Segundo Castilho, Ceres se especializou em um "setor econômico distinto daquele previsto no projeto de criação da colônia".\nNa década de 1950, o município era referência estadual na produção agrícola. Isso ocorria porque a Cang ficava no Mato Grosso Goiano, principal polo do setor em Goiás na época.