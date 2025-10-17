São quase 20 anos trabalhando com audiovisual. Em uma trajetória que começou na Universidade Estadual de Goiás, a cineasta e roteirista Larissa Fernandes está prestes a ver no ar a primeira novela das 21h em que ela compõe a equipe de direção. Três Graças estreia nesta segunda-feira (20), trama escrita por Aguinaldo Silva. “Cada projeto me transformou de alguma forma, me fez crescer como profissional e como pessoa”, diz. Nascida em Goiânia, foi criada na Cidade Jardim do Conjunto Rodoviário, bairro periférico da cidade, sempre sonhando em ocupar o lugar que hoje se encontra: fazendo televisão, novela e cinema. Larissa integra o time comandado pelo diretor Luiz Henrique Rios, com nomes como Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera e Murilo Benício no elenco. Ela fez sua estreia nos folhetins da TV Globo na direção de Amor Perfeito, exibida em 2023, e participou, ainda, de Volta por Cima (2024) e No Rancho Fundo (2024). Agora, o desafio é um pouco maior, mas o compromisso e a dedicação são os mesmos. Ao POPULAR, ela fala sobre sua trajetória na emissora, as filmagens de seu primeiro longa-metragem em terras goianas e curiosidades dos bastidores da gravação de uma novela. Confira!