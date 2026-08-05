DJ goiano Brenno Paixão (Reprodução/Instagram de Brenno Paixão)\nNatural de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, o DJ Brenno Paixão vem conquistando espaço no cenário do eletrofunk brasileiro. Com uma mistura de batidas eletrônicas e elementos do funk universitário, o artista acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais e já levou a música produzida em Goiás para palcos da Europa. Nesta quarta-feira (5), ele foi entrevistado ao vivo pela Rádio MOOV e deu mais detalhes sobre seu trabalho (assista ao final do texto).\nEu tenho um filho de 2 anos e custo a ficar em casa. Minha rotina é loucura. Nós saímos na segunda-feira e voltamos no domingo. Vai ter um show em Franca (SP) e, no outro dia, em Belém (PA). Então, o tempo é bem curto”, revelou Brenno.\nSegundo a equipe do DJ, Brenno reúne mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 150 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 450 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, suas produções se tornaram presença frequente em festas, eventos e pistas de dança.