Antes dos figurinos elaborados, dos campeonatos e das viagens pelo Brasil, havia apenas uma garagem, algumas caixas de som e a vontade de dançar. Duas décadas depois, a Arriba Saia chega ao Grande Arraial de Goiânia como uma das agremiações juninas mais premiadas do Estado e a primeira campeã nacional da história de Goiás. Neste domingo (21), sobe à arena montada no estacionamento do Mutirama para apresentar Nosso Altar, montagem que celebra a fé, a devoção popular e a diversidade cultural brasileira.\nA história começou em 2005, no bairro Água Branca, na região leste de Goiânia. Fundada por Alzer Esteves, a Arriba Saia nasceu da reunião de familiares e amigos adolescentes que se encontravam para ensaiar em um espaço improvisado. “Os primeiros ensaios aconteceram na garagem da minha casa, reunindo familiares e amigos adolescentes”, recorda o presidente fundador. O que era uma iniciativa comunitária logo se transformou em uma associação cultural dedicada à preservação das tradições juninas e à formação de jovens por meio da arte.