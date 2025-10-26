Igreja Nossa Senhora da Penha de França, Corumbá de Goiás (Arquivo pessoal / Mariana Guimarães)\nErguida há quase três séculos no alto de uma colina em Corumbá de Goiás, a Igreja Nossa Senhora da Penha de França é um dos marcos mais emblemáticos do período colonial no Centro-Oeste. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a construção, iniciada em 1751 e concluída apenas em 1879, guarda uma história marcada por contrastes: foi feita por mãos escravizadas e livres, serviu como cemitério e centro político e hoje é símbolo da resistência cultural e religiosa da região.\nEm nota ao POPULAR, o Iphan explica que o tombamento da igreja abrange o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Corumbá de Goiás, do qual a Igreja Matriz faz parte, juntamente com os demais bens edificados que compõem o núcleo histórico da cidade.