“Nunca quis me moldar para caber em prateleira.” Autêntica, expoente da música brasileira e duas vezes indicada ao Grammy Latino, a baiana Rachel Reis, 28 anos, descobriu que para ter voz na indústria musical não é preciso abrir mão de sua identidade. Em turnê pelo País com seu novo álbum, Divina Casca (2025), a artista desembarca em Goiânia para uma apresentação gratuita nesta quinta-feira (26), dentro da programação do Claque Cultural.\nSeu maior hit, Maresia, integrou a trilha da novela Fuzuê (2023), da TV Globo, tema do casal protagonista. No ano seguinte, Bateu, sua música em parceria com Gilsons, teve destaque em Renascer (2024), para a alegria da noveleira assumida que ela é. Em 2025, além de lançar o novo disco, a cantora chamou atenção por estar entre as artistas preferidas de Preta Gil (1974-2025), que manifestou, em vida, o desejo de ter em sua despedida uma seleção de músicas escolhidas por ela. Na playlist criada por Preta, Rachel foi a artista mais recorrente.