Até onde é possível ir por alguém importante em sua vida? O quanto você estaria disposto a mudar de rota, assumir responsabilidades imprevistas e descobrir novos sentidos onde antes havia apenas certezas, pela memória de quem ama? Essas são as perguntas que atravessam a trajetória de Bela (Sheron Menezzes) e dos demais personagens de Por Você, próxima novela das sete da TV Globo, prevista para estrear no segundo semestre de 2026. Ambientada em um Rio de Janeiro contemporâneo e plural, onde diferentes realidades se cruzam, a trama parte de um acontecimento trágico para narrar uma história de amor, amizade, entrega e transformação, na qual maternidade, família e afeto surgem de maneiras inesperadas, desafiando escolhas e destinos. Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a obra tem direção artística de André Câmara e produção de Erika da Matta.Nascidas na Vila Maravilha, comunidade fictícia entranhada na zona sul do Rio de Janeiro, Bela e Juli (Lucy Ramos) cresceram como irmãs. Vizinhas desde a infância, viveram juntas a adolescência, dividiram sonhos e conquistaram a vida que desejavam, cada uma à sua maneira. Bela desafiou expectativas, rompeu barreiras sociais e se formou médica. Durante os anos de estudo, embora sempre muito focada, viveu uma intensa história de amor com Gabriel (Thiago Lacerda), interrompida quando aceitou uma residência em Londres. Ao retornar ao Brasil, encontra um passado que já não a espera, mas também uma carreira em franca ascensão, agora especializada em ginecologia e obstetrícia. Brilhante e obstinada, muda-se para a Lagoa, consolida sua independência e transforma a profissão no único foco de seus dias. Juli, por sua vez, permaneceu na Vila Maravilha e realizou o sonho da maternidade. Após o desaparecimento do marido, criou sozinha os quatro filhos em um cotidiano de resistência e muito afeto.Apesar das diferenças de percurso, a distância social nunca foi capaz de afastar as duas. Bela apoia Juli, incentiva sua formação profissional como técnica de enfermagem, e as amigas passam a compartilhar também o ambiente de trabalho. De um lado, Bela valoriza a própria liberdade e vive quase exclusivamente para a carreira, sem pensar em relacionamentos ou filhos; de outro, Juli se dedica integralmente à família. Até que, em um único instante, tudo se rompe. Em um acidente, Juli morre e deixa à amiga, que estava com ela no carro, um último pedido: que cuide de seus quatro filhos. A partir desse gesto, ‘Por Você’ transforma a tragédia em ponto de partida para uma jornada de transformação. Após esse momento que muda o curso da vida da protagonista, a narrativa se desdobra em múltiplas tramas, todas conectadas por um mesmo eixo: os limites e a potência do amor. A história acompanha personagens que fazem renúncias e enfrentam dilemas em nome de quem amam, em situações que equilibram emoção, humor, romance e leveza. Além do desafio de assumir a criação de Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabricio Assis) e Samuca (Kadu Spinola), que carregam conflitos típicos de suas idades e o luto pela perda da mãe, Bela também enfrenta questões pessoais e profissionais. No Hospital e Maternidade Luz, vive em permanente embate com Vanessa (Alinne Moraes), médica anestesista não atuante e herdeira da instituição. O antagonismo entre as duas tem origem na infância: Vanessa é filha dos patrões; Bela, filha da empregada doméstica da família. Mas é na vida adulta que os conflitos se intensificam, colocando frente a frente visões opostas de mundo, poder e cuidado. No campo afetivo, a obstetra sente o despertar de uma paixão ao conhecer Lucas (Amaury Lorenzo), dedicado diretor pedagógico da escola onde estudam os filhos de Juli, mas se vê dividida entre esse novo sentimento e o amor do passado, Gabriel, em um triângulo amoroso que a aproxima, pouco a pouco, dos próprios sentimentos – algo a que, por muito tempo, escolheu renunciar.À frente dessa história está a dupla Dino Cantelli e Juliana Peres, que assina em conjunto sua primeira novela após colaborar em outros projetos do canal. “A ideia de uma mulher que se torna mãe do dia para a noite, com a maternidade chegando repentinamente à sua vida, é o eixo central da novela. Bela é alguém que nunca sonhou em ser mãe, mas que, por amor e lealdade à memória de Juli, decide não deixar aquelas crianças desamparadas”, explica Dino. “A novela gira em torno da ideia do ‘por você’: histórias de dedicação profunda às pessoas que se ama. Essa entrega aparece em diferentes relações – entre pais e filhos, irmãos, sobrinhos, no trabalho e nas escolhas pessoais. Tudo fica abrigado sob esse grande tema”, acrescenta o autor.Diretor artístico da obra, André Câmara comenta o processo de construção visual da sinopse da dupla de autores. Em sua percepção, a ausência que marca o ponto de partida da trama não representa ruptura, mas continuidade do afeto. “O grande desafio da direção é traduzir esse texto tão bonito do Dino e da Ju para a imagem. A história começa quando a presença se transforma em ausência. Mas talvez o mais bonito dessa novela seja entender que essa ausência não é vazio. De algum modo, o luto é o amor insistindo em existir mesmo diante da falta. Essa ideia atravessa toda a obra: a dramaturgia, os personagens, a estética. Tudo nasce daquela amizade linda. E, a partir desse afeto fundador, a novela fala de memória, de amor, de comunidade, de reparação e de reconstrução”, destaca.