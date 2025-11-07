Já deu para perceber que Goiás tem sido cenário de muitas produções nacionais recentemente. Há pouco mais de uma semana, o doc-reality Poderosas do Cerrado estreou no canal GNT e no Globoplay apresentando mulheres que se destacam na elite de Goiânia. Roseli Tavares, Andréa Mota, Cristal Lobo, Tana Lobo, Thaily Semensato e Layla Monteiro têm em comum o alto poder aquisitivo, a posição de liderança e o amor pelo nosso estado. Cada episódio revela os bastidores de suas famílias, negócios, festas e desafios de ser uma poderosa dentro desse contexto.\nApesar dos pontos em comum, quem assistiu aos episódios sabe que elas têm personalidades bem diferentes. Com direção de Rico Perez e roteiro de Ed Cruz, o programa está sendo disponibilizado no Globoplay em três levas, com três episódios que saíram em 29 de outubro, mais quatro episódios no dia 5 de novembro e os três episódios finais em 12 de novembro. Logo nos primeiros dias, o reality já está figurando no top 10 de conteúdos mais vistos da plataforma. No GNT, o reality vai ao ar às segundas e quintas, sempre às 21h45.