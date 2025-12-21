A história de Coração Acelerado, próxima novela das sete da TV Globo com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, se passa na pacata Bom Retorno, cidade fictícia nos arredores da capital de Goiás, Goiânia. Na novela de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento a região será palco para as tramas que tem como protagonistas Agrado (Isadora Cruz), João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond). Com ares de cidade do interior, a cidade cenográfica de Bom Retorno, nos Estúdios Globo, foi concebida como um mosaico de referências do Centro-Oeste brasileiro, inspirada principalmente nas localidades de Pirenópolis, cidade de Goiás, Pires do Rio e Goiânia. O trabalho é capitaneado por Keller Veiga, cenógrafo titular de Coração Acelerado, que apostou em criar um espaço rico em detalhes que transmitisse a essência dessas regiões.Para alcançar a fidelidade estética e cultural, a equipe da novela viajou para o Centro-Oeste, observando não apenas a arquitetura, mas também aspectos sutis como iluminação, comportamento urbano e a textura do tempo sobre as construções. Cada detalhe foi pensado para refletir a realidade: desde a poeira que se acumula nas balaustradas até a grama que cresce discretamente nas calçadas. Essa pesquisa minuciosa permitiu criar um espaço que, embora fictício, carrega a alma das localidades que o inspiraram. “De Pirenópolis trouxe o charme das casas baixas e coloridas, típicas do interior goiano. Já a cidade de Goiás contribuiu com sua arquitetura colonial, marcada por fachadas históricas e ruas que respiram tradição, e Pires do Rio acrescentou elementos ribeirinhos e simplicidade, compondo um cenário diverso e autêntico”, explica Keller. A cidade cenográfica de Bom Retorno engloba, além do centro comercial e das casas coloniais, a região ribeirinha onde será gravada grande parte das cenas do núcleo do Caturama, com casas que usam barro do rio e pau-a-pique. Sorveterias, pontos de venda do tradicional empadão goiano, padarias, lojas de roupa e outros empreendimentos que compõem a cenografia remetem diretamente ao que foi visto pela equipe da novela nos locais em que percorreram. “A nossa maior preocupação foi com a autenticidade. A gente quer dar ao público a sensação de que toda a novela está lá. Por isso, tudo foi muito bem estudado e planejado”, ressalta o cenógrafo. Produzida nos Estúdios Globo, Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. Bruna Ferreira assina a produção, e Lucas Zardo, a produção executiva. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela estreia no dia 12 de janeiro de 2026.