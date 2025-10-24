A experiência de ir até uma cafeteria pode ir muito além do café. Mais que oferecer propostas de menus diferenciados em ambientes modernos e aconchegantes, esses espaços têm investido cada vez mais em programação cultural. Seguindo uma tendência mundial, tem festa matutina na cafeteria rolando na cidade, que já acorda com DJs no comando, presença do sol e um cafezinho para acompanhar. As casas têm apostado em diversos formatos, entre shows, exposições de arte, sarau, degustações especiais e o que mais a criatividade permitir.\nAtento às mudanças nos hábitos de consumo e momentos de lazer, o gerente de marketing Diego Camelo observou que o crescimento das cafeterias como espaços de entretenimento, convivência e cultura tem como grande fator a diminuição do consumo de álcool, principalmente entre os jovens e pessoas ligadas às atividades esportivas. “Com horários de trabalho mais flexíveis e uma crescente valorização do bem-estar, muitas pessoas estão preferindo experiências mais leves e intimistas”, comenta.