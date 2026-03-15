Era quase Natal e Wagner Moura estava em apuros. Em meados de dezembro do ano passado, o ator se preparava, em Los Angeles, para ser fotografado pelo The New York Times, mas o estúdio que sediaria o trabalho cancelou o agendamento. Na última hora, Moura ficou sem lugar para a entrevista com o jornal, um passo importante na campanha de "O Agente Secreto" no Oscar.\nQuem veio ao resgate foi Chuck James, um agente de talentos, que de bom grado abriu a sua casa na cidade para o encontro. Apesar de nunca ter trabalhado com o ator, o empresário americano colabora há anos com a sua assessora, Vanessa Cardoso.\n"Ela me telefonou em desespero, dizendo ‘meu Deus, podemos fotografar o Wagner na sua casa para o New York Times?’. Respondi na hora que eles podiam", diz o agente. O ensaio aconteceu na residência menos de 48 horas depois, com todas as equipes presentes —a única ausência foi o próprio Chuck, que saiu da cidade por conta de compromissos inesperados.