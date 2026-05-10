-VÍDEO: CANION E CACHOEIRA (1.3407768)\nNo coração do Nordeste goiano, um cenário impressionante começa a chamar atenção pelas imagens que parecem até montagem de inteligência artificial. Mas são reais. Os registros mostram cânions com paredões gigantes, cachoeiras escondidas e rios cristalinos em uma das áreas mais preservadas de Goiás: a Estação Ecológica Chapada de Nova Roma (ESEC CNR). A unidade de conservação fica em Nova Roma e é considerada a primeira Estação Ecológica criada pelo Governo de Goiás.\nSegundo o coordenador da estação ecológica, Eder Passos em entrevista ao POPULAR, a região abriga várias nascentes, córregos e riachos que ajudam a formar os cânions e as cachoeiras da área.\nPor ser uma area de proteção integral restrito, inexplorada e de grande difilculdade de acesso, a maioria destes Cânios e cachoeiras ainda não foram explorados, mantendo o local totalmente preservados”, explica.