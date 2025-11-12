Árvore do Cerrado que floresce quase o ano inteiro(Weimer Carvalho)\nAs cidades Buriti Alegre, Buriti de Goiás e Buritinópolis estão localizadas respectivamente nas regiões Sul, Centro e Nordeste do estado, e homenageiam o buriti, uma palmeira do Cerrado que pode ser vista em várias regiões de Goiás.\nEm Goiânia, há o Bosque dos Buritis e o Buriti Shopping, locais que também fazem referência à árvore que pode ser vista em terrenos alagáveis e brejos de diversas proporções, sendo encontrada principalmente em veredas.\nAs três cidades goianas que têm buriti no nome, apesar de diferentes, se assemelham nas origens: todas começaram a partir de fazendas.\nBuriti Alegre\nO começo do município de Buriti Alegre (Reprodução/ Prefeitura de Buriti Alegre)\nSegundo a prefeitura da cidade, a história começou em 1910, quando Maria Teixeira prometeu construir uma capela em homenagem à santa padroeira de sua propriedade, a "Fazenda Buriti", situada às margens do Córrego das Antas. Anos depois, entre 1921 e 1923, o local se expandiu e teve a primeira casa construída pelo italiano Marcos Fanty.