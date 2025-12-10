À esquerda, o crítico Pedro Andrade. À direita, a atriz Fernanda Torres, que venceu o último Globo de Ouro na categoria "Melhor Atriz" (Arquivo pessoal/Pedro Andrade e Matt Winkelmeyer/WireImage)\nO crítico de cinema Pedro Lima de Andrade, que mora em Goiânia, é um dos 38 brasileiros que irão votar no Globo de Ouro 2026. A votação começa no dia 19 de dezembro, enquanto a cerimônia está marcada para 11 de janeiro. Ao POPULAR, o jovem, de 23 anos, afirmou que a conquista é algo difícil de acreditar.\nÉ uma premiação muito tradicional e é uma honra muito grande poder ser um dos brasileiros no corpo de votantes. É algo de que tenho muito orgulho", descreveu.\nEstreante na premiação, Pedro revelou ser o único representante de Goiás no júri. Em relação aos possíveis ganhadores, o crítico explicou que o evento deve continuar honrando produções estrangeiras, seguindo assim a tendência das últimas edições. " É um movimento essencial para mostrar a expansão de outras indústrias no cenário global", enfatizou.