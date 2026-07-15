Quando começou sua relação com a música, há quase 20 anos, Geovane Lino Dourado não imaginava a dimensão que seu trabalho teria nos dias de hoje sob a alcunha de DJ Tubas. Em 2026, o “tubarão do eletrofunk” é atração confirmada do Festival Bananada, no dia 22 de agosto, e levou o gênero para multidões em eventos como o show Manifesto Musical, da dupla Henrique e Juliano, e para a Pecuária de Goiânia, em noite com recorde de público. “Tem sido muito especial ser um dos representantes da expansão do eletrofunk, que é um produto goiano”, comenta o artista.\nTubas, antes conhecido como Tubarão, construiu sua identidade musical na cultura hip hop dançando breaking com os amigos na igreja que frequentava, em meados de 2008. Em pouco tempo, já estava participando de batalhas regionais e nacionais e teve a oportunidade de ir para quatro mundiais. Tubarão também se arriscou nas batalhas de MCs antes de começar a carreira como DJ de batalhas de rima, batalhas de breaking e shows de rap.